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Полицейские задержали подозреваемого в краже стиральной машинки и пылесоса

Происшествия, 15:18 21 марта 2021

УМВД по Тюменской области | Фото: УМВД по Тюменской области

Подозреваемого в краже бытовых приборов задержали полицейские Ишима, сообщает УМВД по Тюменской области.

42-летняя женщина обратилась в правоохранительные органы с заявлением, что из ее дома в д. Локти неизвестный похитил стиральную машинку, пылесос, чайник, микроволновую печь и радиоприемник. Ущерб гражданка оценила в 7 тыс. рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили, что к краже причастен ранее неоднократно судимый 32-летний житель деревни. Злоумышленник проник в дом, сорвав замок. Похищенное он разобрал на запчасти, половину которых сдал в пункт приема металлолома.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

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# Ишим , кража , уголовное дело

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