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Конкурс "Большой университет" ждет заявки от тюменцев

Общество, 16:12 21 марта 2021

Центр молодежных инициатив ТИУ | Фото: Центр молодежных инициатив ТИУ

От тюменцев ждут заявки на конкурс молодежных инициатив "Большой университет", сообщает пресс-служба ТИУ.

"Большой университет" — возможность получить поддержку от университета и реализовать свою идею. Это может быть создание общественного объединения, социально значимый проект или мероприятие.

Заявки принимаются до 9 апреля включительно на сайте. После 10-11 апреля пройдет проектная сессия для участников конкурса, а 15 апреля — защита проектов перед экспертами. Подробности здесь.

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# конкурсы , ТИУ

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