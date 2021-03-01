Николай Патрушев проведет в Ханты-Мансийске совещание по вопросам национальной безопасности в УФО

Фото: www.scrf.gov.ru Фото: www.scrf.gov.ru

Совещание по вопросам национальной безопасности в Уральском федеральном округе проведет секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в Ханты-Мансийске 23 марта.

В совещании примут участие полномочный представитель президента России в УФО Владимир Якушев, главы регионов, входящих в состав федерального округа, представители министерств и ведомств.

Отдельное внимание на совещании уделят дополнительным мерам по обеспечению стабильности межнациональных и межконфессиональных отношений, сообщили в пресс-центре аппарата полпреда президента России в УФО.