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Николай Патрушев проведет в Ханты-Мансийске совещание по вопросам национальной безопасности в УФО

Политика, 17:28 22 марта 2021

Фото: www.scrf.gov.ru

Совещание по вопросам национальной безопасности в Уральском федеральном округе проведет секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в Ханты-Мансийске 23 марта.

В совещании примут участие полномочный представитель президента России в УФО Владимир Якушев, главы регионов, входящих в состав федерального округа, представители министерств и ведомств.

Отдельное внимание на совещании уделят дополнительным мерам по обеспечению стабильности межнациональных и межконфессиональных отношений, сообщили в пресс-центре аппарата полпреда президента России в УФО.

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# Николай Патрушев , Ханты-Мансийск

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