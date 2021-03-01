Жителя Тюмени отправили в колонию за вождение в пьяном виде

| Фото: СУ СК РФ по Тюменской области | Фото: СУ СК РФ по Тюменской области

На семь месяцев отправился в колонию житель Тюмени за неоднократное вождение авто в пьяном виде, сообщает прокуратура Тюменской области.

Как следует из материалов уголовного дела, 19 июля 2020 года 39-летний тюменец пил водку в припаркованном во дворе автомобиле. Около 9 часов утра он решил поехать домой.

По дороге его остановили сотрудники ДПС. Освидетельствование подтвердило нетрезвое состояние водителя. Было также установлено, что ранее мужчина уже привлекался к административной ответственности за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии.

Кроме того, тюменец уже был осужден за езду в состоянии опьянения к обязательным работам на 360 часов и лишен прав на два года.

Суд назначил подсудимому семь месяцев лишения свободы в колонии-поселении. Кроме того, он на два года и восемь месяцев лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом.