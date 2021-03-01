  • 22 марта 202122.03.2021понедельник
  • USD74,1390
    EUR88,4330
  • В Тюмени -8..-10 С 4 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Жителя Тюмени отправили в колонию за вождение в пьяном виде

Происшествия, 18:31 22 марта 2021

СУ СК РФ по Тюменской области | Фото: СУ СК РФ по Тюменской области

На семь месяцев отправился в колонию житель Тюмени за неоднократное вождение авто в пьяном виде, сообщает прокуратура Тюменской области.

Как следует из материалов уголовного дела, 19 июля 2020 года 39-летний тюменец пил водку в припаркованном во дворе автомобиле. Около 9 часов утра он решил поехать домой.

По дороге его остановили сотрудники ДПС. Освидетельствование подтвердило нетрезвое состояние водителя. Было также установлено, что ранее мужчина уже привлекался к административной ответственности за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии.

Кроме того, тюменец уже был осужден за езду в состоянии опьянения к обязательным работам на 360 часов и лишен прав на два года.

Суд назначил подсудимому семь месяцев лишения свободы в колонии-поселении. Кроме того, он на два года и восемь месяцев лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# пьяная езда , суд , уголовное дело

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:44 22.03.2021Мужчину, по вине которого произошел хлопок газа в многоэтажке в Тюмени, отправят на принудительное лечение
18:31 22.03.2021Жителя Тюмени отправили в колонию за вождение в пьяном виде
16:14 22.03.2021В Тюмени протаранившего патрульный автомобиль водителя арестовали на 10 суток
15:59 22.03.2021Двое тюменцев совершили десятки краж из дачных домов