На должности советников директоров школ прошли отбор 138 жителей Тюменской области

| Фото с сайта Минпросвещения России | Фото с сайта Минпросвещения России

138 человек из Тюменской области стали победителями всероссийского конкурса "Навигаторы детства" на должности советников директоров по воспитанию и работе с детскими организациями в школах региона.

Еще 26 человек станут муниципальными координаторами проекта. Пять специалистов будут работать в региональном ресурсном центре. Также назначат координатора проекта "Навигаторы детства" в регионе. В итоге победителями конкурса от Тюменской области стали 170 человек.

Напомним, Тюменская область вошла в десятку пилотных регионов, где реализуется новая программа. Как рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" председатель регионального отделения Российского движения школьников (РДШ) Наталья Ахлюстина, всего на конкурс поступило 424 заявки от жителей Тюменской области.

"Конкурсанты предоставляли видео-эссе, электронное портфолио и проходили собеседования, в рамках которых решали педагогические, организационные и управленческие кейсы. По итогам отбора победители становятся советниками директоров школ по патриотическому воспитанию и детским общественным объединениям. Также в каждом муниципальном образовании региона появится координатор. Кроме того, в Тюмени будет работать региональный ресурсный центр проекта", - рассказала она.

Уже сейчас начался процесс трудоустройства советников директоров в школах региона. Параллельно они пройдут обучение по программе повышения квалификации "Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации". Программа составлена таким образом, чтобы педагоги прошли онлайн-этапы обучения на сайте корпоративного университета РДШ, а затем в детском центре "Артек" применили полученные знания на практике.

"Победителям предстоит по группам с 23 апреля до конца августа пройти обучение в "Артеке". Это шестой модуль образовательной программы, он будет посвящен артековской педагогике, пять модулей участники конкурса проходят онлайн", - уточнила Наталья Ахлюстина.

Председатель местного отделения РДШ в Тюмени Наталья Ниязова также вошла в число победителей конкурса. Она станет одним из пяти сотрудников регионального ресурсного центра проекта в Тюменской области. Основными плюсами должности советника директора по воспитанию Наталья Ниязова назвала включенность в работу РДШ, привлечение детей к участию в федеральных, региональных и муниципальных проектах.

"Пока сложно сказать, чего ожидать от проекта, но точно знаю, что это будут классные, интересные активности с ребятами нашего региона", - рассказала она в интервью корреспонденту "Тюменской линии".

Ознакомиться с полным списком победителей всероссийского конкурса "Навигаторы детства" от Тюменской области можно на сайте Российского движения школьников.

Любовь Голышева