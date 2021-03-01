В Тобольске лучших спортсменов среди педагогов выберут по итогам спартакиады

| Фото: Николай Черкашин | Фото: Николай Черкашин

Около 100 человек приняли участие в соревнованиях по лыжным гонкам в рамках ежегодной спартакиады работников образования Тобольска.

Соревнования прошли на трассах центра отдыха и спорта "Тобол". В лыжной гонке на 1 км состязались 20 организаций и них 10 общеобразовательных и 10 дошкольных. В группе "Школы" среди мужчин первое и третье место занял коллектив школы № 16, второе место у лыжников из школы № 7. В женском забеге победила команда школы № 13, вторыми финишировали лыжницы школы № 7, третье место у Гимназии им Н.Д. Лицмана.

В группе "Детские сады" победу одержал детский сад №40, второе место у детсада №49, замкнули тройку лучших представители детсада-школы №2.

Спартакиада продлится до 17 апреля. Участники выявят сильнейших в шахматах, настольном теннисе, пулевой стрельбе, шашках, веселых стартах, дартсе и волейболе.

Евгений Новоселов