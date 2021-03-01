Футболисты "Тюмени" сыграют на сборе в Турции с конкурентом по чемпионату

| Фото: ФК "Тюмень" | Фото: ФК "Тюмень"

ФК "Тюмень" проведет заключительный товарищеский матч на сборе в Турции 23 марта, сообщает пресс-служба клуба.

Соперником тюменцев будет "КАМАЗ" из Набережных Челнов. Эта команда в нынешнем сезоне также играет в четвертой группе ПФЛ. "Тюмень" перед возобновлением турнира занимает в первенстве страны второе место, а челнинцы – четвертое. В матче первого круга сибиряки на своем поле победили – 1:0. Ответная официальная игра состоится 16 апреля в Набережных Челнах.

В Турции на этом сборе "Тюмень" и "КАМАЗ" провели по четыре матча и не познали горечи поражений. Правда, уровень соперников был разным. Сибиряки встречались с российскими и казахстанскими профессиональными командами, а также со сборной Монголии. "КАМАЗ" же побеждал любителей из Казани (5:2) и Турции (9:0). Также ближайший соперник тюменцев сыграл с восьмой командой второй группы ПФЛ – московской командой "Локомотив-Казанка" (5:3) и "Металлургом" из Липецка, который идет вторым в третьей группе (2:2).

Матч "КАМАЗ" - "Тюмень" начнется в 18 часов по тюменскому времени.