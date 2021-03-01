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Омич украл 40 кг кабеля с теплохода в Тобольске

Происшествия, 15:08 23 марта 2021

mvdmedia.ru | Фото: mvdmedia.ru

За кражу 40 кг медного кабеля с теплохода в Тобольске будут судить жителя Омска. Молодой человек 1995 г. р., имея специальность газорезчика, приехал в Тобольск на заработки, сообщает МВД на транспорте по Тюменской области.

Как установило следствие, знакомый предложил приезжему работу - демонтаж корпуса судна, готовящегося к утилизации. У омича возник умысел похитить электрокабель, проложенный по корпусу, и сдать его как лом в пункт приема.

На протяжении трех дней он срезал кабель с медной проволокой, очищал его от изоляции, скручивал и прятал на палубе теплохода. 18 мая 2020 года злоумышленник вывез кабель на автомобиле своей знакомой. Ущерб предприятию составил более 12 тыс. рублей.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным актом направлено мировому судье Тобольска для рассмотрения по существу.

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# кража , Тобольск

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