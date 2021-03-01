Юные тюменцы напишут стихи о героях войны

| Фото: сообщество "Тюмень – фронту!" во ВКонтакте | Фото: сообщество "Тюмень – фронту!" во ВКонтакте

Всероссийский конкурс "Поэзия Победы" запустил московский музей Победы.

В 2021 году он приурочен к 80-летию со дня начала Великой Отечественной войны. "22 июня 1941 года началась самая кровопролитная война в истории нашей страны. Этот день разделил судьбы миллионов людей на "до" и "после". Музей Победы предложил молодым талантам помочь нашим современникам с помощью поэтического слова перенестись в те грозные годы. Авторы должны попытаться передать переживания участников тех событий – горечь разлуки и боль утрат, надежду на встречу и несокрушимую веру в Победу", – рассказали в музее Победы.

Стихотворения могут быть посвящены героям Великой Отечественной, труженикам тыла, детям войны. В основу произведений могут лечь семейные истории. Конкурс "Поэзия Победы" – это еще одна возможность поразмышлять о значении подвига всего военного поколения и о нашем долге перед теми, кто спас мир от нацизма.

Предусмотрено три номинации: школьники средней и старшей школы от 11 до 13 и от 14 до 17 лет, молодые люди от 18 до 25 лет. Жюри возглавит поэт-песенник Александр Шаганов. Чтобы стать участником творческого состязания, необходимо заполнить электронную заявку на сайте музея до 21 апреля 2021 года.

Итоги подведут 21 июня. Лучшие работы разместят на сайте и в социальных сетях музея Победы. Победители получат призы. По итогам конкурса также будет издан онлайн-сборник лучших стихов.