Мастер-классы, хороводы и обряды ждут тюменцев на фестивале "Славянский базар"

организаторов фестиваля организаторов фестиваля

Более 60 мероприятий подготовили организаторы фестиваля "Славянский базар-2021", который пройдет в Тюмени 27 и 28 марта. В эти дни центром притяжения русской народной культуры станет ДК "Водник".

Посетителей традиционного фестиваля ждут выставки, конкурсы, уроки славянской культуры, творческие выступления, веселый праздник Комоедицы, супрядки, выставка-продажа народного творчества.

Как рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" организатор фестиваля Марина Заватская, всего планируется более 50 мастер-классов для взрослых и детей, три хороводно-игровых программы, вечерка, творческие выступления.

"Мой мастер-класс будет посвящен изготовлению традиционной куклы-сороки. Сорока была очень уважаемой на Руси птицей, символом достатка и семейного благополучия. И, как оказалось, сороки создают себе одну пару на всю жизнь. Интерес к этому образу стал причиной моего выбора народной куклы для мастер-класса", - рассказала она.

организаторов фестиваля организаторов фестиваля

Мастер по писанкам Надежда Алехина расскажет о традиционной росписи яиц с помощью воска и красок. Это мастерство она унаследовала от бабушки и поделится им с гостями фестиваля. Ведущий этнохореограф России Галина Емельянова проведет спецкурс "Бытовые танцы" для специалистов в области фольклора и этнографии. Кроме того, впервые в Тюмени под ее руководством пройдет ткачество пояса "вживую".

Руководитель клуба "Пелынь" в Тюмени Лана Палагнюк-Симаненко организует семинар "Женская бытовая магия", где расскажет об особом настроении и состоянии домашних хозяюшек, когда они творят благополучие в своем доме.

организаторов фестиваля организаторов фестиваля

Мастер-класс по рисованию птиц цветными карандашами проведет председатель тюменского отделения Всероссийского общества охраны природы Павел Ситников. Также горожан ждут мастер-классы по каллиграфии и чистописанию, росписи деревянных игрушек, бездрожжевой выпечке, тюменской и урало-сибирской росписи, рогозоплетению и многие другие.

организаторов фестиваля организаторов фестиваля

Изюминкой фестиваля станет старинный праздник Комоедицы, который при хорошей погоде состоится на улице. Еще одно интересное мероприятие – супрядки.

"Когда вечерки проводились во время поста - они обязательно сопровождались совместным рукоделием, одно из названий которого - супрядки. Эта идея нашла отклик у команды нашего фестиваля. И теперь те, кто не собирается по разным причинам плясать на вечерке - готовятся рукодельничать", - добавила Марина Заватская.

Отметим, 27 марта фестиваль "Славянский базар" будет работать с 10 до 20 часов, 28 марта- с 10 до 18 часов. Подробная информация и программа фестиваля представлена в группе "Славянский базар – 2021" ВКонтакте.

Любовь Голышева