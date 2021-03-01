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Муниципалитетам России предлагают доступно рассказать о смысле детского телефона доверия

Общество, 17:50 23 марта 2021

ya-roditel.ru | Фото: ya-roditel.ru

"Детский телефон доверия доступен в каждом уголке России" - такое задание предлагается муниципалитетам страны в рамках конкурса "Города для детей. 2021".

Как напоминает Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, оно предполагает проведение мероприятий и акций, которые в увлекательной доступной форме доносят до детей, подростков, их пап и мам информацию о работе службы экстренной психологической помощи "Детский телефон доверия" с единым общероссийским номером 8-800-2000-122.

Предлагаются еще два прикладных задания: "Семейная история" и "Наука и технологии. Вперед в будущее".

Подробнее с условиями участия в конкурсе "Города для детей. 2021", а также с календарем мероприятий программы, предлагаемой Фондом поддержки детей в 2021 году, можно здесь. Заявки принимают до 12 апреля.

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# детский телефон доверия

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