Тюменка сняла золото с уснувшей гостьи

| Фото: prokhmao.ru | Фото: prokhmao.ru

Тюменку, подозреваемую в краже золотых украшений у гостьи, задержали полицейские, сообщает городское УМВД. С заявлением обратилась 32-летняя местная жительница, сумма ущерба - 56 тыс. рублей.

Установлено, что накануне преступления потерпевшая со своими подругами выпивала в гостях у знакомой. Когда гостья уснула, хозяйка квартиры сняла с нее драгоценности.

Стражи правопорядка задержали подозреваемую. 44-летняя местная женщина пояснила, что украденное она сдала в ломбард, а вырученные деньги потратила.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.