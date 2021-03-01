  • 24 марта 202124.03.2021среда
  • USD75,3585
    EUR89,7670
  • В Тюмени 0..-2 С 5 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменка сняла золото с уснувшей гостьи

Происшествия, 15:54 24 марта 2021

prokhmao.ru | Фото: prokhmao.ru

Тюменку, подозреваемую в краже золотых украшений у гостьи, задержали полицейские, сообщает городское УМВД. С заявлением обратилась 32-летняя местная жительница, сумма ущерба - 56 тыс. рублей.

Установлено, что накануне преступления потерпевшая со своими подругами выпивала в гостях у знакомой. Когда гостья уснула, хозяйка квартиры сняла с нее драгоценности.

Стражи правопорядка задержали подозреваемую. 44-летняя местная женщина пояснила, что украденное она сдала в ломбард, а вырученные деньги потратила.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# кража , уголовное дело

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:16 24.03.2021В Уватском районе лесорубы спилили деревья на полмиллиона рублей
15:54 24.03.2021Тюменка сняла золото с уснувшей гостьи
15:30 24.03.2021Тюменец пытался дать взятку инспекторам, закинув деньги в патрульный автомобиль
14:27 24.03.2021В Тюмени родителей попавших в аварию детей привлекут к ответственности