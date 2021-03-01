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В Уватском районе лесорубы спилили деревья на полмиллиона рублей

Происшествия, 16:16 24 марта 2021

УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

В Верхне-Демьянском участковом лесничестве незаконно вырублен лес. Сумма причиненного вреда лесному фонду составила более полумиллиона рублей, сообщает департамент лесного комплекса Тюменской области.

Факт незаконной рубки леса выявлен при проведении очередного патрулирования.

"Такие рейды проводятся в ежедневном режиме, в том числе с использованием беспилотного летательного аппарата. В истекшем периоде 2021 года проведен 1101 рейд по охране лесов от незаконных рубок лесных насаждений", - говорят инспекторы.

Виновные лица установлены. Материалы о лесонарушении переданы в правоохранительные органы для привлечения к ответственности виновных лиц, ведется расследование. К виновным лицам будут применены меры уголовной ответственности в соответствии со ст. 260 УК РФ.

Кроме того, виновным лицам необходимо будет возместить вред, причинённый лесным насаждениям, в размере 505 тыс. 241 рубль.

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# департамент комплекса Тюменской области , лес , незаконная вырубка

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