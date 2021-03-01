Работники культуры Тюменской области могут превратить любой день в праздник

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

У работников сферы культуры каждый день наполнен событиями, мероприятиями и праздниками. Они умеют не только радовать, но и удивлять своих зрителей и посетителей.

Таким мнением с корреспондентом информационного агентства "Тюменская линия" поделилась исполняющая обязанности заместителя директора по деятельности ДК "Водник" Юлия Кушина. По образованию она бухгалтер и специалист по работе с персоналом, однако уже четырнадцатый год трудится в сфере культуры.

"Видимо в крови есть эта тяга к культуре. Пыталась уйти из этой профессии, но потом вернулась в стены ДК "Водник". Работники культуры всегда живут интересно. Время диктует свои условия, а они умеют удивлять, подавать каждый праздник необычно. Люди приходят и вместе с ними радуются мероприятию и обычному дню", - сказала она.

Говоря о работе дома культуры "Водник" в 2020 году Юлия Кушина отметила, что, несмотря на ряд ограничений, год был насыщенным и интересным. Работники учреждения не отступили от своей миссии – радовать жителей Тюмени мероприятиями. Многие события проходили в онлайне, но были не менее интересными.

"В ДК "Водник" сильная команда, поэтому нам удалось быстро переформатироваться и перейти в соцсети. Мы занимались онлайн-мероприятиями, делали мастер-классы, организовывали оналайн-выставки. Такой формат быстро применили на себе и получили огромный отклик от жителей Тюмени", - рассказала Юлия Кушина.

В 2021 году специалисты ДК "Водник" продолжают активную работу. Уже сейчас ведется подготовка ко Дню космонавтики, ко Дню Победы и летней кампании. В планах – создание исторического уголка в доме культуре.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Любовь Голышева