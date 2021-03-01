  • 29 марта 202129.03.2021понедельник
  • USD75,7576
    EUR89,2576
  • В Тюмени -2..-4 С 7 м/с ветер северо-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменцев приглашают на конкурс волонтерских посадок леса

Общество, 08:09 29 марта 2021

Росмолодежь | Фото: Росмолодежь

Конкурс волонтерских посадок на лесных территориях, пострадавших от стихийных бедствий, стартовал в России, сообщает Росмолодежь.

Принять участие в конкурсе могут все совершеннолетние граждане страны. Для этого необходимо с 8 апреля по 15 июня провести волонтерскую посадку на землях лесного фонда, пострадавших от нападения насекомых-вредителей, пожаров, ледяных дождей или других природных катаклизмов, и предоставить организаторам информацию о прошедшей акции.

30 июня 2021 г. жюри назовет имена шести победителей, которые получат денежную награду в размере от 20 до 50 тыс. рублей.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# волонтеры , посадка леса

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
08:49 29.03.2021Средства гигиены и бытовую химию ждут от тюменцев в "Лавке добра"
08:34 29.03.2021В Тюменской филармонии пройдет концерт "Откуда появились бабочки"
08:21 29.03.2021Тюменские школьники вместе с родителями напишут пробный ЕГЭ
08:09 29.03.2021Тюменцев приглашают на конкурс волонтерских посадок леса