Тюменцев приглашают на конкурс волонтерских посадок леса

| Фото: Росмолодежь | Фото: Росмолодежь

Конкурс волонтерских посадок на лесных территориях, пострадавших от стихийных бедствий, стартовал в России, сообщает Росмолодежь.

Принять участие в конкурсе могут все совершеннолетние граждане страны. Для этого необходимо с 8 апреля по 15 июня провести волонтерскую посадку на землях лесного фонда, пострадавших от нападения насекомых-вредителей, пожаров, ледяных дождей или других природных катаклизмов, и предоставить организаторам информацию о прошедшей акции.

30 июня 2021 г. жюри назовет имена шести победителей, которые получат денежную награду в размере от 20 до 50 тыс. рублей.