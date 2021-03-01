В Тобольском районе места для детских площадок выбирают голосованием

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Место для современного детского городка выбирают жители с. Абалак, сообщает администрация Тобольского района.

Установка игровой площадки начнется этим летом.

"В Абалаке очень активна инициативная группа людей, желающих изменить к лучшему облик села. Активисты неоднократно обращались с просьбой поставить современную детскую площадку. Как только из предложенных участков будет выбрано место будущего городка, начнется следующий этап реализации проекта", - отметил глава Тобольского района Леонид Митрюшкин.

В этом году детский игровой комплекс также будет установлен возле дома культуры в п. Прииртышском. Решен вопрос с установкой детского городка в д. Подрезова. В п. Сибиряк этим летом появится площадка для игры в волейбол.