В Тобольском районе места для детских площадок выбирают голосованием
Место для современного детского городка выбирают жители с. Абалак, сообщает администрация Тобольского района.
Установка игровой площадки начнется этим летом.
"В Абалаке очень активна инициативная группа людей, желающих изменить к лучшему облик села. Активисты неоднократно обращались с просьбой поставить современную детскую площадку. Как только из предложенных участков будет выбрано место будущего городка, начнется следующий этап реализации проекта", - отметил глава Тобольского района Леонид Митрюшкин.
В этом году детский игровой комплекс также будет установлен возле дома культуры в п. Прииртышском. Решен вопрос с установкой детского городка в д. Подрезова. В п. Сибиряк этим летом появится площадка для игры в волейбол.