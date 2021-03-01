Соревнования по ловле щуки, судака, окуня пройдут на оз. Андреевском в Тюмени

федерация рыболовного спорта Тюменской области федерация рыболовного спорта Тюменской области

Более 20 рыбаков примут участие в чемпионате и первенстве Тюмени по рыболовному спорту 28 марта, сообщает городской департамент по спорту и молодежной политике.

Соревнования в дисциплине "ловля на блесну со льда" пройдут в акватории о. Андреевское. Регистрация участников начнется в 7 часов 30 минут.

"На этих соревнованиях спортсмены смогут получить, подтвердить, либо повысить разряд, помериться мастерством с сильнейшими рыболовами, оценить свой потенциал и решить, готовы ли они идти дальше к новым вершинам и победам", - отметил президент федерации рыболовного спорта Тюменской области Игорь Савиных.

Участники соревнований, которые займут первые 11 мест по массе улова, уедут домой с более высоким разрядом. К зачету и взвешиванию судьи примут пойманных судаков, щук и окуней. Победители рыболовных состязаний получат дипломы, кубки и медали, а также подарочные сертификаты в специализированные магазины, экипировку и рыболовные снасти.

Мероприятие проходит в рамках федерального проекта "Спорт – норма жизни".