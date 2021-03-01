Тюменская область, Югра и Ямал договорились о порядке проведения выборов облдумы седьмого созыва

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Организационно-технические мероприятия по обеспечению участия избирателей в выборах депутатов Тюменской областной думы седьмого созыва, которые должны пройти в сентябре 2021 года, на территории автономных округов будут осуществлять исполнительные органы госвласти Югры и Ямала.

Это определяется договором между органами государственной власти Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа о порядке и условиях проведения выборов депутатов Тюменской областной думы седьмого созыва, которое подписал 26 марта 2021 года председатель Тюменской областной думы Сергей Корепанов.

"Тюменская областная дума избирается населением всего региона и включает в себя депутатов, избранных как на юге Тюменской области, так и в автономных округах, - пояснил он. - Поэтому перед выборами мы заключаем договор о подготовке и проведении выборов. Согласно договору исполнительные органы госвласти в рамках своей компетенции осуществляют на соответствующей территории организационно – технические мероприятия по обеспечению участия избирателей в выборах. Избирательная комиссия Тюменской области на основании соглашения передает избирательным комиссиям Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа полномочия, необходимые для организации и проведения выборов депутатов Тюменской областной думы".

Сергей Корепанов рассказал, что 4 февраля Совет законодателей трех субъектов рассмотрел проект этого договора и предложил законодательным органам его одобрить. Дума Югры одобрила этот договор 25 февраля, Тюменская областная дума 18 марта, законодательное собрание Ямала - 25 марта.

"Таким образом, проект договора одобрен законодателями всех трех субъектов – Тюменской области, Югры и Ямала, - сообщил он. - Мне поручено подписать договор, после его направят губернатору области и в автономные округа".

Тюменская областная дума состоит из 48 депутатов. Из них 24 депутата избираются по спискам кандидатов, выдвинутых избирательными объединениями, и 24 депутата — по одномандатным избирательным округам. Депутаты облдумы избираются на 5-летний срок полномочий.

Борис Олейник