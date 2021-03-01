  • 26 марта 202126.03.2021пятница
  • USD76,1741
    EUR89,9768
  • В Тюмени 0..2 С 5 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменская область, Югра и Ямал договорились о порядке проведения выборов облдумы седьмого созыва

Политика, 11:40 26 марта 2021

ИА "Тюменская линия"

Организационно-технические мероприятия по обеспечению участия избирателей в выборах депутатов Тюменской областной думы седьмого созыва, которые должны пройти в сентябре 2021 года, на территории автономных округов будут осуществлять исполнительные органы госвласти Югры и Ямала.

Это определяется договором между органами государственной власти Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа о порядке и условиях проведения выборов депутатов Тюменской областной думы седьмого созыва, которое подписал 26 марта 2021 года председатель Тюменской областной думы Сергей Корепанов.

"Тюменская областная дума избирается населением всего региона и включает в себя депутатов, избранных как на юге Тюменской области, так и в автономных округах, - пояснил он. - Поэтому перед выборами мы заключаем договор о подготовке и проведении выборов. Согласно договору исполнительные органы госвласти в рамках своей компетенции осуществляют на соответствующей территории организационно – технические мероприятия по обеспечению участия избирателей в выборах. Избирательная комиссия Тюменской области на основании соглашения передает избирательным комиссиям Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа полномочия, необходимые для организации и проведения выборов депутатов Тюменской областной думы".

Сергей Корепанов рассказал, что 4 февраля Совет законодателей трех субъектов рассмотрел проект этого договора и предложил законодательным органам его одобрить. Дума Югры одобрила этот договор 25 февраля, Тюменская областная дума 18 марта, законодательное собрание Ямала - 25 марта.

"Таким образом, проект договора одобрен законодателями всех трех субъектов – Тюменской области, Югры и Ямала, - сообщил он. - Мне поручено подписать договор, после его направят губернатору области и в автономные округа".

Тюменская областная дума состоит из 48 депутатов. Из них 24 депутата избираются по спискам кандидатов, выдвинутых избирательными объединениями, и 24 депутата — по одномандатным избирательным округам. Депутаты облдумы избираются на 5-летний срок полномочий.

Борис Олейник

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# выборы , облдума , Сергей Корепанов

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:13 26.03.2021На выборах в Тюменской области 19 сентября используют 120 КОИБов
11:40 26.03.2021Тюменская область, Югра и Ямал договорились о порядке проведения выборов облдумы седьмого созыва
10:17 26.03.2021Итоги работы Счетной палаты обсудили в Тюменской городской думе
14:44 25.03.2021Нагрудные знаки "За заслуги перед городом Тюменью" вручили в гордуме