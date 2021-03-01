В Тюмени молодой человек угнал две машины за одно утро

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Пьяного автомобилиста без прав, подозреваемого в угоне двух автомобилей за одно утро, задержали инспекторы полка ДПС в Тюмени 26 марта, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Автомобиль "Газель" автоинспекторы остановили около шести часов утра в районе дома №200 на ул. Республики. Машина значилась в ориентировке об угоне. У 22-летнего водителя присутствовали признаки алкогольного опьянения, документов на автомобиль не было.

Молодой человек, работающий в одном из компьютерный клубов Тюмени, пояснил, что ему надо было доехать до своего дома. На улице Харьковская он увидел заведенную "Газель", водитель которой разгружал лотки с хлебом. Дождавшись, пока он зайдет в помещение, сел в машину и уехал на ней.

"Также молодой человек сообщил, что ранее пытался уехать на чужом автомобиле ВАЗ-2107, но в машине кончился бензин, и он его бросил на улице 50 лет Октября. Наряд ДПС обнаружил "Жигули" по указанному адресу. Хозяин автомобиля устанавливается", – рассказали в ГИБДД.

Права управления транспортом молодой человек не имеет. Показания алкотестера составили 0,56 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Ранее за ним не числилось нарушений ПДД.

Водитель привлечен к ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения. По подозрению в угоне автомобилей его доставили в отдел полиции.