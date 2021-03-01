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Игроки "Рубина" готовятся к полуфиналу "Кубка Петрова"

Спорт, 15:49 26 марта 2021

ХК "Рубин" | Фото: ХК "Рубин"

Двусторонний матч провели игроки тюменского "Рубина" во время подготовки к полуфиналу "Кубка Петрова" Высшей хоккейной лиги, сообщает пресс-служба клуба.

В составе черных были только игроки команды мастеров. За белых играли представители молодежного "Тюменского легиона" и рубиновцы. В том числе, нападающий Егор Попов, который пропустит из-за дисквалификации три матча "Рубина". Победу праздновали черные - 3:2.

В игре также были задействованы вратари Егор Назаров и Алексей Артамкин, который рассказал о настроении в стане "Рубина".

"Матч был очень полезным. Снова ощутили вкус хоккея. После серии с "Горняком" пару дней отдохнули, потом нагрузили себя и сейчас выплеснулись в игре. В пятницу отдохнем и затем начнем финальную стадию подготовки к полуфинальному раунду", - отметил он.

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# ВХЛ , Кубок Петрова , ХК Рубин , хоккей

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