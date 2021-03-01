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Средства гигиены и бытовую химию ждут от тюменцев в "Лавке добра"

Общество, 08:49 29 марта 2021

региональный центр "Семья" | Фото: региональный центр "Семья"

Средства гигиены и бытовую химию принимают в "Лавке добра" в Тюмени. Они необходимы каждый день, поэтому постоянно пользуются спросом.

"Принимаются мыло, шампунь, зубная паста, зубные щетки, дезодоранты, стиральный порошок, моющие и чистящие средства, туалетная бумага, такие актуальные сейчас антисептики для кожи. Важно, чтобы упаковка средств не была нарушена, а сроки годности были актуальными", - сообщают организаторы проекта "Творить добро – просто".

Куратор проекта Евгений Шавлак напомнил, что в "Лавке добра" также принимают взрослую и детскую одежду, мелкую бытовую технику и мебель.

Востребованы постельное белье, подушки, одеяла, пледы и полотенца, посуда и контейнеры для хранения вещей. Они могут быть как новыми, так и бывшими в употреблении, но обязательно чистыми и в хорошем состоянии.

Вещи принимают круглосуточно по адресу: ул. Амурская, 150.

Любовь Голышева

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# благотворительность , лавка добра

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