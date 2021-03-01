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В Тюмени мужчина с пневматическим пистолетом ограбил комиссионный магазин

Происшествия, 16:56 26 марта 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Подозреваемого в нападении на продавца комиссионного магазина задержали тюменские полицейские, сообщает УМВД по Тюменской области.

По версии следствия, мужчина зашел в комиссионный магазин и стал угрожать продавцу пневматическим пистолетом. Он потребовал отдать находящиеся в кассе деньги. Опасаясь за свою жизнь, продавец показал злоумышленнику, где находится наличность.

Подозреваемый похитил более 8 тыс. рублей и скрылся с места преступления. В отделе полиции он признался в содеянном и рассказал, что похищенные деньги потратил на личные нужды. Полицейские изъяли и направили на экспертизу пневматический пистолет.

Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой", расследование продолжается.

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# разбойное нападение , уголовное дело

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