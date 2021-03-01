Тюменским читателям презентуют "Обыкновенные сказки" Елены Василенко

| Фото: Информационно-библиотечный центр для молодежи во ВКонтакте | Фото: Информационно-библиотечный центр для молодежи во ВКонтакте

Презентация книги "Обыкновенные сказки" поэта и прозаика Елены Василенко начнется в информационно-библиотечном центре для молодежи в Тюмени 27 марта в 11 часов.

"Обыкновенные сказки" – совместный проект писателя Елены Василенко и художника Анастасии Гололобовой, в котором каждый выразил свое воспоминание из детства.

"В этот день приглашаем юных и взрослых читателей на интерактивную программу "Праздник вспоминания любимых книг". Вы сможете поучаствовать в беседе с авторами книги, поделиться друг с другом впечатлениями о своих любимых книгах", – рассказали организаторы.

Юные участники программы смогут нарисовать свою историю-воспоминание.

Мероприятие пройдет по адресу: ул. Червишевский тракт, 15/1. Возрастное ограничение: 6+.