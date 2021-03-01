Продано больше половины билетов на чемпионат России по лыжным гонкам в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Почти 1 тыс. 200 билетов на чемпионат России по лыжным гонкам в Тюмени, который пройдет с 27 марта по 4 апреля, уже проданы. Всего в продажу было выпущено 2 тыс. 250 билетов - это соответствует нормативу по 50% заполняемости трибун на "Жемчужине Сибири".

Об этом рассказал директор департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области Евгений Хромин на пресс-конференции, приуроченной к соревнованиям. Он поблагодарил президента Федерации лыжных гонок России Елену Вяльбе за командность, управленческую силу и высокий авторитет, благодаря чему жители региона имеют возможность встречать на своей территории почти весь основной состав сборной страны.

"Пандемия не позволила нам провести большое количество мероприятий, около 70 процентов событий и муниципального, и федерального, и международного масштабов были отменены. Для нас это - перезагрузка, вся команда организаторов, начиная от продажи билетов и подготовки материально-технической базы, администрирования потоков зрителей и болельщиков, готовы. Для всех горожан и гостей будет организовано питание, будет работать основная, верхняя парковка на 600 мест. Надеемся, что не подведем и в том числе у Федерации лыжных гонок останется хорошее впечатление", - отметил Евгений Хромин. Сборную Тюменской области представят 27 спортсменов.

Директор департамента подчеркнул, что такое знаковое событие, как чемпионат России, нельзя было оставить без болельщиков. "Все соскучились по мероприятиям, к нам с огромным желанием едут представители других регионов. Мы распространили билеты на все спортшколы Тюмени и Тюменского района. Этот чемпионат - мощный мотивирующий фактор для ребят, он сориентирует их на лидеров, на спорт и здоровый образ жизни в целом", - выразил мнение Хромин.

Елена Вяльбе поблагодарила Тюменскую область за организацию соревнований. По ее словам, на состязаниях в "Жемчужине Сибири" будут присутствовать все члены сборной России, кроме Андрея Мельниченко, который восстанавливается после болезни.

"Мое глубокое убеждение - каждый член сборной России обязан выступать на подобных соревнованиях. Все страны проводят чемпионаты и все лидеры обязаны туда ездить. Это не менее престижно, чем участие в Кубке мира. В том числе такие чемпионаты показывают результаты работы регионов. Посмотреть на других спортсменов интересно и самим лыжникам, и тренерам, и мне, в том числе, чтобы увидеть, что из себя представляет наша страна. Хочется, чтобы молодые ребята себя проявили и не просто участвовали, а именно боролись за победу", - подчеркнула президент Федерации лыжных гонок.

Она пояснила, что особенно интересно будет оценить перспективы юниоров. В следующем сезоне расширения сборной команды не планируется, наоборот, будет сокращение числа спортсменов, так как каждому тренеру нужно более качественно подходить к лидерам своей группы, а таких групп в лыжных гонках - четыре. Международный олимпийский комитет сокращает квоты на участие - если раньше на Олимпийские игры приезжали 12 мужчин и 12 женщин, потом их число сократилось до 10 каждого пола, а на текущий период квота - восемь мужчин и восемь женщин. Нужно будет тщательно отбирать и точечно понимать, кто закроет все гонки на Олимпиаде, заявила Елена Вяльбе.

Дарья Казакова