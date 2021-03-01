Елена Вяльбе: на любой старт Саша Большунов выходит с мыслью о победе

| Фото: www.flgr.ru | Фото: www.flgr.ru

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментировала решение Александра Большунова за неделю до старта чемпионата России приехать в Тюмень и начать усиленные тренировки.

"Саша - уникальный человек, он заточен на результат. Выходя на любой старт, он выходит с мыслью о победе, и это главное, что его мотивирует приехать заранее туда, где проходит чемпионат, чтобы сохранить форму. После чемпионата мира у него был перерыв, буквально два-три дня. Саша абсолютно серьезно готовится к чемпионату, он большой профессионал во всем, и все должны на него равняться", - выразила мнение Елена Вяльбе.

Она также отметила, что, помимо Большунова, заранее в Тюмень приехала и Наталья Непряева, что тоже говорит о настрое не просто участвовать, а реально бороться за высокие места.

Напомним, чемпионат России по лыжным гонкам пройдет с 27 марта по 4 апреля в областном центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири". Продано уже более половины билетов на зрительские трибуны.

Дарья Казакова