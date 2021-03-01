ФК "Тюмень" проведет матч 4 апреля

Фото: ФК "Тюмень" Фото: ФК "Тюмень"

Футболисты "Тюмени" готовы выйти на поле и продолжить борьбу в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ). На этой неделе команда вернулась с третьего тренировочного сбора в рамках подготовки, где успешно провела серию контрольных матчей.

Напомним, что "Тюмень" в четвертой группе ПФЛ занимает второе место в турнирной таблице, уступая "Новосибирску". Матчи 16-го тура Олимп-Первенства России второго дивизиона прошли 10 ноября. 17 тур начнется 4 апреля. В следующее воскресенье "Тюмень" сыграет на "Геологе" с "Волгой" из Ульяновска (команда на 3 месте в турнирной таблице).

Главное изменение продолжения сезона в том, что на трибуны наконец-то пустят болельщиков. Билеты на домашние матчи уже есть в продаже на сайте, а также на стойках этого билетного оператора. Стоимость до 400 рублей, есть льготы.

За время перерыва произошли изменения в тренерском штабе и составе команды. "Тюмень" продолжает тренироваться под началом главного тренера Игоря Меньщикова. Старший тренер Сергей Попков, а также Тимур Касимов перешли в казахстанский клуб "Окжетпес". Их посты заняли Тарас Тризна и Валерий Алескаров соответственно.

Во время зимнего трансферного окна "Тюмень" покинули семь футболистов: Аркадий Симанов, Руслан Навлётов, Никита Чалый, Андрей Титов, Тимур Байжанов, Дмитрий Садов и Евгений Ушаков.

Ряды "Тюмени", как пишет "Вслух.ру", пополнили шесть футболистов. Пятеро из них до этого представляли клубы ФНЛ – Сергей Киряков (тольяттинский "Акрон"), Даниил Криворучко ("Оренбург"), Виталий Горулёв ("СКА-Хабаровск"), Максим Казанков ("Томь") и Никита Мацхарашвили ("Шинник"). Из чемпионата Армении перешёл Максим Машнёв ("Урарту").