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Тюменский "Рубин" получил в соперники клуб из Новокузнецка

Спорт, 09:18 28 марта 2021

ХК "Рубин" | Фото: ХК "Рубин"

Определился соперник тюменского "Рубина" по полуфиналу "Кубка Петрова" Высшей хоккейной лиги – это "Металлург" из Новокузнецка. Противостояние подопечные Михаила Звягина начнут домашними матчами 30 и 31 марта, сообщает пресс-служба клуба.

Затем команды сыграют 3 и 4 апреля в Новокузнецке. В случае необходимости, последующие поединки серии до четырех побед запланированы на 7, 10 и 13 числа.

"Металлург" уверенно выступает в "Кубке Петрова", пройдя две стадии за девять матчей.

В регулярном чемпионате тюменцы 20 октября 2020 года одолели новокузнецкую дружину на ее площадке со счетом 3:2. В январе на домашнем льду рубиновцы также оказались сильнее – 4:2.

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