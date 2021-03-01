Тоболяк разбил фары мешавшего спать автомобиля

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Подозреваемого в повреждении чужого автомобиля задержали полицейские в Тобольске. Ущерб составил более 19 тыс. рублей, сообщает УМВД Тюменской области.

В дежурную часть полиции обратился 41-летний мужчина, он рассказал, что неизвестный разбил фары его автомобиля Nissan во дворе многоэтажного дома. Как выяснилось, в ночное время автомобиль самостоятельно заводился с автозапуска.

Правоохранители установили личность злоумышленника, 43-летний мужчина доставлен в отдел полиции. Свою вину он признал и пояснил, что ночью проснулся от яркого света.

В окно он увидел автомобиль с включенными фарами. Подождав некоторое время, тоболяк вышел на улицу, но так как в машине никого не было, он решил разбить фары.

Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленные повреждение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба гражданину". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.