  • 28 марта 202128.03.2021воскресенье
  • USD75,7576
    EUR89,2576
  • В Тюмени -1..-3 С 2 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тоболяк разбил фары мешавшего спать автомобиля

Происшествия, 12:42 28 марта 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Подозреваемого в повреждении чужого автомобиля задержали полицейские в Тобольске. Ущерб составил более 19 тыс. рублей, сообщает УМВД Тюменской области.

В дежурную часть полиции обратился 41-летний мужчина, он рассказал, что неизвестный разбил фары его автомобиля Nissan во дворе многоэтажного дома. Как выяснилось, в ночное время автомобиль самостоятельно заводился с автозапуска.

Правоохранители установили личность злоумышленника, 43-летний мужчина доставлен в отдел полиции. Свою вину он признал и пояснил, что ночью проснулся от яркого света.

В окно он увидел автомобиль с включенными фарами. Подождав некоторое время, тоболяк вышел на улицу, но так как в машине никого не было, он решил разбить фары.

Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленные повреждение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба гражданину". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Тобольск , уголовное дело

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:13 28.03.2021Селянку дважды обманули интернет-мошенники
12:42 28.03.2021Тоболяк разбил фары мешавшего спать автомобиля
17:10 27.03.2021Следователи выясняют причины гибели девушки на улице Моторостроителей
16:56 27.03.2021В Тюмени сняли автобус с маршрута для проверки на наличие взрывчатки