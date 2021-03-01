Telegram-бот с пунктами приема мусора на переработку запустили в Тюмени

| Фото: Тюменское региональное отделение «Молодой Гвардии» | Фото: Тюменское региональное отделение «Молодой Гвардии»

Telegram-бот "ЭкоМГЕР", позволяющий определить ближайший пункт приема мусора на переработку, презентовали в Тюмени, сообщает региональное отделение "Молодой гвардии".

Чтобы воспользоваться ботом, необходимо зайти в Telegram, ввести название "ЭкоМГЕР" и нажать на кнопку "Start". Интерфейс простой: все функции бота выведены в диалоговое окно. Для подбора места сдачи нужно нажать на графу "пункты приема на переработку" и выбрать нужный район.

Также в Telegram-боте можно оставить жалобу на несанкционированную свалку и ознакомиться со списком кофеен, предоставляющих скидку от 1% до 25% на кофе в свою кружку.

По словам разработчиков, чат-бот – это виртуальный консультант, который работает круглосуточно, без обеда и выходных. Он поможет снизить пагубное влияние на экологию.

Презентация нового сервиса состоялась на мастер-классе 28 марта в торгово-развлекательных центрах. Активисты показали горожанам, как сортировать отходы в домашних условиях, знакомили с эко-ботом и его интерфейсом. Тюменцы, которые планируют или сдают отходы на переработку, отмечали свой район на карте. По итогам голосования самой экологичным стал центр Тюмени.