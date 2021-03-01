Театровед из Санкт-Петербурга: "Фестиваль "Малая сцена" - живой мир подростков"

организаторов II Всероссийского фестиваля детско-юношеских любительских театров «Малая сцена» организаторов II Всероссийского фестиваля детско-юношеских любительских театров «Малая сцена»

II Всероссийский фестиваль "Малая сцена" - это живой мир подростков и молодежи, который дает ощущение весны. Такое мнение о культурном форуме, прошедшем в Тюмени с 25 по 28 марта, высказала театровед, театральный критик, редактор и соучредитель театрального издания "Летающий критик" из Санкт Петербурга, член жюри премии "Золотая маска" Оксана Кушляева.

Впервые она стала членом жюри II Всероссийского фестиваля "Малая сцена".

"Сейчас идет фестиваль "Золотая маска" и для меня это был авантюрный побег с основной моей работы, где я сужу взрослые спектакли, лучшие постановки страны. Здесь, в Тюмени я попала в очень живой, подростковый, молодежный мир, в котором больше радости, чем во взрослом мире, ощущение весны, жизнь бурлит, практически "пионерский лагерь"", - рассказала Оксана Кушляева.

театровед, театральный критик из Санкт Петербурга, член жюри премии «Золотая маска» Оксана Кушляева | Фото: организаторов II Всероссийского фестиваля детско-юношеских любительских театров «Малая сцена» театровед, театральный критик из Санкт Петербурга, член жюри премии «Золотая маска» Оксана Кушляева | Фото: организаторов II Всероссийского фестиваля детско-юношеских любительских театров «Малая сцена»

Девять коллективов из Москвы, Екатеринбурга, Барнаула, Красноярска, Нижнего Новгорода и Тюмени представили на суд жюри 12 постановок разного жанра. Как заметила Оксана Кушляева, организаторы фестиваля провели хороший отбор коллективов и их работ.

"Многие коллективы – участники "Малой сцены" - я знаю давно. И радостно было видеть их на фестивале, организаторы провели хороший отбор программы. Здесь были собраны сильнейшие, любопытные и очень разные коллективы с широкой географией", - добавила член жюри.

Помимо оценивания спектаклей эксперты провели для педагогов и юных участников фестиваля ряд мастер-классов. Отрадно то, отмечает Оксана Кушляева, что многие руководители театральных коллективов имеют похожие со спикерами представления о детском и подростковом театре, его приоритетах и задачах.

"Многие педагоги, как и мы знают, зачем дети в этом возрасте занимаются театром – это здоровое развитие личности, возможность поговорить об очень важном для ребёнка, для подростка. На фестивале ты видишь разные способы этого самого разговора и это здоровый диалог", - уверена театровед из Санкт-Петербурга.

Напомним, II Всероссийского фестиваля "Малая сцена" прошел на площадке МТЦ "Космос" 25-28 марта и собрал 180 участников.

Анжела Лебедева