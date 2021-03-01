В Тюмени за взятки арестовали начальника регистрационного отдела ГИБДД

| Фото: tyumen.sledcom.ru | Фото: tyumen.sledcom.ru

Начальнику межрайонного отдела ГИБДД и его посреднику предъявлено обвинение по делу о взятках за выдачу водительских удостоверений в Тюмени, сообщает следственное управление СК РФ по Тюменской области.

С октября 2018 года по декабрь 2019 года жители, чтобы получить водительские права без сдачи экзаменов, обращались с соответствующей просьбой к посреднику. Он получал от них деньги и передавал их начальнику отдела регистрационной экзаменационной работы и технического надзора. Тот давал указания своим подчиненным о приеме экзаменов без фактической сдачи.

Оба подозреваемых заключены под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.