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В Тюмени за взятки арестовали начальника регистрационного отдела ГИБДД

Происшествия, 14:57 29 марта 2021

tyumen.sledcom.ru | Фото: tyumen.sledcom.ru

Начальнику межрайонного отдела ГИБДД и его посреднику предъявлено обвинение по делу о взятках за выдачу водительских удостоверений в Тюмени, сообщает следственное управление СК РФ по Тюменской области.

С октября 2018 года по декабрь 2019 года жители, чтобы получить водительские права без сдачи экзаменов, обращались с соответствующей просьбой к посреднику. Он получал от них деньги и передавал их начальнику отдела регистрационной экзаменационной работы и технического надзора. Тот давал указания своим подчиненным о приеме экзаменов без фактической сдачи.

Оба подозреваемых заключены под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

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# взятки , ГИБДД

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