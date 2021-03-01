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Тюменские таможенники задержали партию препаратов для похудения

Общество, 11:15 30 марта 2021

Тюменская таможня | Фото: Тюменская таможня

Коммерческую партию липолитиков задержали в Салехарде, сообщает пресс-служба Тюменской таможни.

В двух посылках находились инъекционные косметологические препараты. 3 тыс. шприцов и 80 ампул с липолитиками прибыли на таможенную территорию Евразийского экономического союза из Кореи.

Оба отправления следовали в адрес индивидуального предпринимателя, который занимался оказанием косметологических услуг. Препараты для устранения локальных жировых отложений он планировал ввезти как товары для личного пользования.

Для использования продукции по назначению бизнесмен должен был подать декларацию на товар и уплатить таможенные платежи. Однако получатель отказался от декларирования в установленном порядке, посылки отправились обратно к адресату.

Это не первая попытка ввоза коммерческой партии в практике Тюменской таможни. Граждане пытались ввезти аксессуары для пирсинга, заготовки для ключей, бижутерию, женское белье и канцелярию. Зачастую таможенники выявляют партии корейской косметики, музыкальных альбомов и предметов одежды.

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# косметология , таможня

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