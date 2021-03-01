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Председателем общественного совета департамента труда и занятости Тюменской области стала Светлана Чуйкова

Общество, 12:43 30 марта 2021

департамент труда и занятости Тюменской области во ВКонтакте | Фото: департамент труда и занятости Тюменской области во ВКонтакте

Председателем общественного совета при департаменте труда и занятости населения Тюменской области выбрана Светлана Чуйкова, представитель Агентства стратегических инициатив по направлению "Образование и кадры".

Первое заседание общественного совета второго созыва состоялось 29 марта. Как сообщили в пресс-службе департамента, в его состав вошли 12 человек, среди них представители общероссийских и межрегиональных общественных объединений, а также предпринимательского сообщества региона.

Напомним, что члены общественного совета принимают участие в обсуждении приоритетных направлений работы департамента, а также являются связующим звеном между службой занятости и участниками профессионального и бизнес-сообщества и способствуют их диалогу.

"Благодарю за работу предыдущий состав Совета, и выражаю уверенность, что наша совместная работа с членами Общественного совета второго созыва будет не менее эффективной", - отметил директор департамента труда и занятости населения Тюменской области Александр Сидоров.

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# департамент труда и занятости населения , общественный совет , Светлана Чуйкова

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