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О культуре международного обмена открытками расскажут тюменцам в "Конторе пароходства"

Общество, 08:47 31 марта 2021

из архива Юлии Гордеевой | Фото: из архива Юлии Гордеевой

О культуре международного обмена открытками расскажут тюменцам на встрече посткроссеров, которая начнется в мультицентре "Контора пароходства" 4 апреля в 15 часов.

Принять участие помимо членов клуба посткроссеров Тюмени могут и те, кто впервые слышит о таком хобби.

"Мы соберемся чтобы подписать и отправить открытки в другие страны – участники заранее получают адреса на сайте www.postcrossing.com. Также обменяемся открытками, пообщаемся. Многие принесут свои альбомы с коллекциями открыток. К дате встречи мы отпечатали специальные открытки. В магазине "Бумажка" нам обещали принести карточки в подарок, так что новые участники могут послать их знакомым, если не принесут свои", – поделилась основатель клуба посткроссеров Тюмени Юлия Гордеева.

В группе местных посткроссеров состоит 500 человек, на встречи приходит до 20 человек. Юлия Гордеева добавила, что их сообщество объединяет и филокартистов, и филателистов.

Мероприятие пройдет с соблюдением карантинного режима. Все участники должны иметь с собой маску.

Желающим прийти на встречу необходимо зарегистрироваться, поставив "+" в комментариях под постом.

Инна Пахомова

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# Контора пароходства , посткроссинг

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