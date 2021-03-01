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Футболисты "Тюмени" провели первую тренировку на своем стадионе

Спорт, 11:56 30 марта 2021

ФК "Тюмень" | Фото: ФК "Тюмень"

Первую в этом году тренировку на стадионе "Геолог" провели футболисты "Тюмени", сообщает пресс-служба клуба.

Занятие началось с награждения. Главный тренер сибиряков Игорь Меньщиков вручил призы ПФЛ лучшему молодому игроку четвертой группы по итогам августа и сентября Данилу Карпову. Статуэтки только в этом году прибыли из Москвы. Наставник пожелал лучшему форварду тюменской команды в нынешнем сезоне получить подобные призы и по итогам весенних месяцев.

Напомним, 4 апреля "Тюмень" примет на стадионе "Геолог" ульяновскую "Волгу". Обе команды входят в тройку лучших четвертой группы. Тюменцы идут вторыми, а ульяновцы расположились строчкой ниже.

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# ФК Тюмень

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