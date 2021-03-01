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За знаки ГТО тюменцам дарят автомобильные наклейки

Спорт, 17:43 30 марта 2021

департамент по спорту и молодежной политике Тюмени во ВКонтакте | Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюмени во ВКонтакте

Тюменцам дарят эксклюзивные автомобильные наклейки за знаки ГТО, сообщает городской департамент по спорту и молодежной политике.

Стать обладателем памятного подарка могут участники группы "ГТО в Тюмени", имеющие знаки отличия "Готов к труду и обороне", а также тюменцы, выполнившие нормативы, но еще не получившие знак.

Для получения наклейки достаточно будет показать статус о присвоении знака в личном кабинете на официальном сайте ГТО с мобильного телефона или скриншот. Приходить за наклейками по адресу ул. 50 лет Октября, 46 в будни с 10 до 16 часов.

департамент по спорту и молодежной политике Тюмени во ВКонтакте | Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюмени во ВКонтакте

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