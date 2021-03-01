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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюмени бывший сотрудник УФСИН задержан за взятки

Происшествия, 16:48 30 марта 2021

mvdmedia.ru

Бывший замначальника СИЗО-1 УФСИН России по Тюменской области подозревается в двух эпизодах получения взятки через посредника в значительном размере, сообщает региональное следственное управление СК РФ.

По версии следствия, в декабре 2020 г. одному из заключенных удалось договориться с подозреваемым, который на тот момент был действующим сотрудником, о проносе продуктов без досмотра и составления документов, запрещенных на территории УФСИН за денежное вознаграждение.

Фигурант уголовного дела задержан.

Следствие проводит комплекс действий и мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего. В суд будет направлено ходатайство об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

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# взятка , УФСИН по Тюменской области

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