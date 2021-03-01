Совет по инвестициям создадут при полпреде президента России в УФО

Фото: uralfo.gov.ru Фото: uralfo.gov.ru

Совет по инвестициям будет создан при полномочном представителе президента России в Уральском федеральном округе. Об этом договорились в ходе рабочей встречи полпред главы государства в УФО Владимир Якушев и президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "ОПОРА РОССИИ" Александр Калинин.

В состав Совета будут включены руководители региональных отделений "ОПОРЫ РОССИИ", сообщается на официальном сайте полномочного представителя президента России в УФО. Во время беседы обсуждались вопросы реализации национальных проектов, в частности содействие реализации инвестиционных проектов для малого и среднего бизнеса на территории УФО.

Были затронуты вопросы, связанные с наращиванием экспорта предприятиями малого бизнеса из УФО и укреплением связей с Республикой Казахстан и Китайской Народной Республикой. Кроме того, Владимир Якушев и Александр Калинин обсудили проведение деловой площадки под патронажем полпреда на полях международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2021, которая пройдет в Екатеринбурге в июле.

Одним из важных вопросов стало развитие молодежного предпринимательства. Александр Калинин пригласил полпреда принять участие в крупнейшем молодежном бизнес-форуме страны - "Слете Успешных Предпринимателей". В форуме, у истоков создания которого стоял Владимир Якушев, сегодня принимают участие представители 50 российских регионов и 10 стран.

Кроме того, Владимир Якушев и Александр Калинин обсудили перспективы строительство автомобильных дорог и высокоскоростных железнодорожных магистралей. Это благоприятно скажется на развитии внутреннего туризма, усилении деловых контактов и в целом на привлекательности округа для жизни и бизнеса.