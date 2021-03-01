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В Тюмени фиктивный директор отработает 180 обязательных часов

Происшествия, 12:57 31 марта 2021

СУ СК РФ по Тюменской области | Фото: СУ СК РФ по Тюменской области

К 180 часам обязательных работ осужден фиктивный руководитель фирмы, сообщает прокуратура Тюменской области.

Как следует из материалов уголовного дела, тюменец в одном из городских баров познакомился с женщиной, предложившей ему за 20 тыс. рублей стать номинальным директором и учредителем коммерческой фирмы.

Соответствующие сведения в ноябре 2019 года были внесены налоговой службой в единый государственный реестр юридических лиц.

Мировой судья признал 31-летнего жителя Тюмени виновным по ч.1 ст. 173.2 УК РФ, то есть во внесении в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице. Суд назначил тюменцу 180 часов обязательных работ.

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# обязательные работы , суд , уголовное дело , фиктивный директор

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