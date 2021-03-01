Предприниматель в Тюменской области расширил бизнес благодаря льготному микрозайму
Льготу на покупку станка для изготовления дубликатов ключей получил абатский предприниматель Иван Серов по программе "Микрозаймы для самозанятых" Фонда микрофинансирования Тюменской области, сообщает региональный департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства.
Иван Серов – самозанятый сапожник, единственный на все Абатское. Заказов хватает – в селе проживают более 8 тыс. человек, обращаются и из соседних районов. Предприниматель решил приобрести оборудование, чтобы расширить перечень услуг. Как самозанятый, Серов платит минимальный налог – 4 % с каждой оплаченной услуги, вся налоговая отчетность находится в мобильном приложении.
Программа "Микрозаймы для самозанятых" действует с начала 2021 года как форма государственной финансовой поддержки плательщиков налога на профессиональный доход. Ставка микрозайма при наличии залога равна ставке Центробанка России, а сумма микрозайма доходит до 500 тыс. рублей.
Предприниматели, которые живут и развивают свой бизнес в районах Тюменской области, могут подать весь пакет документов на микрозайм в районных представительствах фонда "Инвестиционное агентство Тюменской области".
Об условиях предоставления льготного микрозайма можно узнать здесь или по телефону 8 (3452) 59-50-45.