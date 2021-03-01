  • 31 марта 202131.03.2021среда
  • USD75,7023
    EUR88,8821
  • В Тюмени 0..2 С 6 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Предприниматель в Тюменской области расширил бизнес благодаря льготному микрозайму

Экономика, 17:10 31 марта 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Льготу на покупку станка для изготовления дубликатов ключей получил абатский предприниматель Иван Серов по программе "Микрозаймы для самозанятых" Фонда микрофинансирования Тюменской области, сообщает региональный департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства.

Иван Серов – самозанятый сапожник, единственный на все Абатское. Заказов хватает – в селе проживают более 8 тыс. человек, обращаются и из соседних районов. Предприниматель решил приобрести оборудование, чтобы расширить перечень услуг. Как самозанятый, Серов платит минимальный налог – 4 % с каждой оплаченной услуги, вся налоговая отчетность находится в мобильном приложении.

Программа "Микрозаймы для самозанятых" действует с начала 2021 года как форма государственной финансовой поддержки плательщиков налога на профессиональный доход. Ставка микрозайма при наличии залога равна ставке Центробанка России, а сумма микрозайма доходит до 500 тыс. рублей.

Предприниматели, которые живут и развивают свой бизнес в районах Тюменской области, могут подать весь пакет документов на микрозайм в районных представительствах фонда "Инвестиционное агентство Тюменской области".

Об условиях предоставления льготного микрозайма можно узнать здесь или по телефону 8 (3452) 59-50-45.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# микрозайм , самозанятость

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:10 31.03.2021Предприниматель в Тюменской области расширил бизнес благодаря льготному микрозайму
16:38 31.03.2021В Тюменской области 15 муниципалитетов определятся с инвестиционным профилем в 2021 году
13:42 31.03.2021Более 1,7 триллиона рублей перевели в 2020 году жители тюменского региона по банковским картам
13:08 31.03.2021Агроусадьбу откроет в Голышманово выпускник школы социального предпринимательства