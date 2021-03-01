Предприниматель в Тюменской области расширил бизнес благодаря льготному микрозайму

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Льготу на покупку станка для изготовления дубликатов ключей получил абатский предприниматель Иван Серов по программе "Микрозаймы для самозанятых" Фонда микрофинансирования Тюменской области, сообщает региональный департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства.

Иван Серов – самозанятый сапожник, единственный на все Абатское. Заказов хватает – в селе проживают более 8 тыс. человек, обращаются и из соседних районов. Предприниматель решил приобрести оборудование, чтобы расширить перечень услуг. Как самозанятый, Серов платит минимальный налог – 4 % с каждой оплаченной услуги, вся налоговая отчетность находится в мобильном приложении.

Программа "Микрозаймы для самозанятых" действует с начала 2021 года как форма государственной финансовой поддержки плательщиков налога на профессиональный доход. Ставка микрозайма при наличии залога равна ставке Центробанка России, а сумма микрозайма доходит до 500 тыс. рублей.

Предприниматели, которые живут и развивают свой бизнес в районах Тюменской области, могут подать весь пакет документов на микрозайм в районных представительствах фонда "Инвестиционное агентство Тюменской области".

Об условиях предоставления льготного микрозайма можно узнать здесь или по телефону 8 (3452) 59-50-45.