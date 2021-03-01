Тюменец с ножом грабил микрокредитные организации

| Фото: УМВД по Тюменской области | Фото: УМВД по Тюменской области

Подозреваемого в разбойных нападениях на микрокредитные организации задержали полицейские в Тюмени. Ущерб, причиненный злоумышленником, по предварительным данным составил около 100 тыс. рублей, сообщает управление МВД по Тюменской области.

Во всех эпизодах грабитель действовал по одной схеме: заходил в офис организации микрозаймов и, угрожая ножом сотрудникам, забирал имевшуюся в кассе наличность. В одном случае он напал на продуктовый магазин.

Деньги он тратил на продукты, алкоголь и одежду. Когда наличность заканчивалась, грабитель шел на новое преступление.

Оперуполномоченные задержали безработного местного жителя 1971 года рождения. Мужчина признался в содеянном и рассказал, что все преступления он тщательно планировал и выбирал офисы, в которых, по его мнению, хранилось большое количество наличности.

Возбуждено уголовное дело по ст. "Разбой". Санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Расследование продолжается.