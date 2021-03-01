  • 31 марта 202131.03.2021среда
  • USD75,7023
    EUR88,8821
  • В Тюмени 0..2 С 6 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюмени с территории предприятия украли 25 тонн битума

Происшествия, 17:53 31 марта 2021

УМВД по Тюменской области | Фото: УМВД по Тюменской области

25 тонн битума похитили в Тюмени с территории одного из дорожно-эксплуатационных предприятий. Задержаны подозреваемые, ими оказались двое сотрудников организации, сообщает УМВД по Тюменской области. Сумма ущерба превысила 600 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело по статье "Присвоение или растрата".

Сотрудники полиции задержали двух злоумышленников, пытавшихся реализовать похищенный битум третьим лицам. Стражи правопорядка установили, что к преступлению причастны мастер дорожного предприятия и водитель, перевозивший битум в Тюмень.

Как считают следователи, мужчины заранее продумали преступную схему. При приеме очередной партии битума массой более 25 тонн, злоумышленники воспользовались своим служебным положением и внесли в накладную ложные сведения о поставке. После чего наполненная цистерна покинула территорию предприятия.

УМВД по Тюменской области | Фото: УМВД по Тюменской области

Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# растрата , уголовное дело

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:53 31.03.2021В Тюмени с территории предприятия украли 25 тонн битума
16:15 31.03.2021Здание администрации Тюмени обследовали на наличие опасных предметов
14:40 31.03.2021Тюменец с ножом грабил микрокредитные организации
14:21 31.03.2021Мэрию Тюмени эвакуировали из-за данных о минировании