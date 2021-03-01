В Тюмени с территории предприятия украли 25 тонн битума

| Фото: УМВД по Тюменской области | Фото: УМВД по Тюменской области

25 тонн битума похитили в Тюмени с территории одного из дорожно-эксплуатационных предприятий. Задержаны подозреваемые, ими оказались двое сотрудников организации, сообщает УМВД по Тюменской области. Сумма ущерба превысила 600 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело по статье "Присвоение или растрата".

Сотрудники полиции задержали двух злоумышленников, пытавшихся реализовать похищенный битум третьим лицам. Стражи правопорядка установили, что к преступлению причастны мастер дорожного предприятия и водитель, перевозивший битум в Тюмень.

Как считают следователи, мужчины заранее продумали преступную схему. При приеме очередной партии битума массой более 25 тонн, злоумышленники воспользовались своим служебным положением и внесли в накладную ложные сведения о поставке. После чего наполненная цистерна покинула территорию предприятия.

| Фото: УМВД по Тюменской области | Фото: УМВД по Тюменской области

Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается.