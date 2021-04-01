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Школьники из Тюмени, Ишима и Тобольска вышли в финал конкурса "Живая классика"

Общество, 11:35 01 апреля 2021

организаторов конкурса "Живая классика" Игорь Сбитнев | Фото: организаторов конкурса "Живая классика"

Школьники из Тюмени, Ишима и Тобольска представят Тюменскую область во всероссийском финале конкурса "Живая классика" в международном центре "Артек" 23-24 мая, сообщают организаторы.

Победителями регионального этапа стали: Никита Селянинов из Ишима с произведением М. Самарского "Старуха"; Андрей Злыгостев, Тобольск с рассказом В. Гаршина "Сигнал"; Игорь Сбитнев, Тюмень, с историей Т. Рик "Прабабушкина чернобурка".

Никита Селянинов Андрей Злыгостев ﻿

"В этом году "Живой классике" 10 лет. Кажется, наш юбилей совпадает с постепенным снятием ковидных ограничений. Финал в "Артеке" в этом году будет особенным и потому что 10 лет, и потому что все соскучились по офлайн-событиям. А пока мы ждём этого момента, предлагаю вспоминать веселые и радостные моменты, связанные с конкурсом с хэштегом #10летживаяклассика, и присылать нам в социальных сетях, а мы будем их публиковать", — говорит президент фонда "Живая классика" Марина Смирнова.

Победители разных этапов конкурса получат призы от оргкомитета и партнеров — подписки на электронные библиотеки ЛитРес, образовательные курсы GeekBrains и доступ к образовательным программам Uchi.ru, электронные книги от ONYX BOOX и многие другие.

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# Живая классика , конкурс , чтецы

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