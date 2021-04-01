  • 1 апреля 20211.04.2021четверг
  • В Тюмени 0..2 С 9 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

1 апреля в Тюмени прогнозируют сильный ветер и снег с дождем

Общество, 07:54 01 апреля 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Минус 1 - плюс 2 градуса Цельсия покажут столбики термометров в Тюмени 1 апреля, прогнозирует сервис Gismeteo.

Синоптики обещают пасмурный день, снег с дождем. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 6-8 метров в секунду с порывами до 15 метров в секунду.

Атмосферное давление пониженное - 755-755 мм рт. ст. Небольшие геомагнитные возмущения.

Заход солнца в 19 часов 17 минут. Долгота дня 13 часов 10 минут. Сегодня день на 4 минуты длиннее, чем вчера.

Накануне жителей Тюменской области предупредили об усилении ветра и дождя 1 апреля.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# погода в Тюмени

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
08:07 01.04.2021В тюменском Центре русской культуры откроют подростковый казачий клуб
07:54 01.04.20211 апреля в Тюмени прогнозируют сильный ветер и снег с дождем
21:12 31.03.2021Руслан Кухарук дал поручение провести аудит комбината школьного питания "Центральный"
19:12 31.03.2021Кто первым покинет шоу "Свободное сердце-2", решат зрители "Тюменского времени"