1 апреля в Тюмени прогнозируют сильный ветер и снег с дождем
| Фото: ИА "Тюменская линия"
Минус 1 - плюс 2 градуса Цельсия покажут столбики термометров в Тюмени 1 апреля, прогнозирует сервис Gismeteo.
Синоптики обещают пасмурный день, снег с дождем. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 6-8 метров в секунду с порывами до 15 метров в секунду.
Атмосферное давление пониженное - 755-755 мм рт. ст. Небольшие геомагнитные возмущения.
Заход солнца в 19 часов 17 минут. Долгота дня 13 часов 10 минут. Сегодня день на 4 минуты длиннее, чем вчера.
Накануне жителей Тюменской области предупредили об усилении ветра и дождя 1 апреля.