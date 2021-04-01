1 апреля в Тюмени прогнозируют сильный ветер и снег с дождем

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Минус 1 - плюс 2 градуса Цельсия покажут столбики термометров в Тюмени 1 апреля, прогнозирует сервис Gismeteo.

Синоптики обещают пасмурный день, снег с дождем. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 6-8 метров в секунду с порывами до 15 метров в секунду.

Атмосферное давление пониженное - 755-755 мм рт. ст. Небольшие геомагнитные возмущения.

Заход солнца в 19 часов 17 минут. Долгота дня 13 часов 10 минут. Сегодня день на 4 минуты длиннее, чем вчера.

Накануне жителей Тюменской области предупредили об усилении ветра и дождя 1 апреля.