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За пьяную езду тюменец отработает 200 часов

Происшествия, 12:11 01 апреля 2021

прокуратура Тюменской области | Фото: прокуратура Тюменской области

200 часов обязательных работ назначил Центральный районный суд Тюмени 32-летнему водителю, повторно севшему за руль пьяным. Мужчина также лишен водительского удостоверения на два года, сообщает пресс-служба Тюменского областного суда.

Как известно из материалов дела, 21 января 2021 г. у дома по ул. Газовиков тюменец пьяным сел за руль своего автомобиля. Это заметили внимательные соседи и сообщили о нетрезвом водителе полиции.

Наряд ГИБДД задержал тюменца. Выяснилось, что ранее он уже привлекался к ответственности за пьяную езду и был оштрафован судом на 30 тыс. рублей.

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# обязательные работы , пьяная езда , суд

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