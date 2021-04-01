У тюменских страусов начался брачный сезон

Страусиная ферма ВКонтакте Страусиная ферма ВКонтакте

У страусов – обитателей фермы в с. Чикча Тюменского района – начался брачный сезон. По наблюдениям специалистов, самцы активно танцуют, трубят. Первые два яйца самки отложили в лунку.

Как рассказала в интервью корреспонденту "Тюменской линии" директор фермы Наталья Демченко, первые страусята появятся в конце июня.

"В неволе страусы яйца не высиживают, на одну птицу нужен один гектар, чтобы самец сел на яйцекладку. Иногда любимая жена помогает. А в неволе они гнездо выкапывают, яйца туда все вместе складывают, мы их забираем и перемещаем в инкубатор", - говорит она.

Весна принесла страусиной ферме хороший приплод. 31 марта у семьи лис, самки Кори и самца Фокса родились девять лисят. В прошлом году было 14, отмечает хозяйка зверинца.

"Папа кусается, никого не подпускает. Охраняет территорию и не пускает никого в вольер. Но нам удалось убедится в том, что все лисята живы-здоровы", - добавляет Наталья Демченко.

Впервые мамой стала венгерская мангалица, у нее восемь поросят. Увеличилось на 26 и семейство козлов. На днях ожидается приплод у пони.

Рацион питания весной у животных и птиц фермы стабильный с применением макро- и микроэлементов, а главным витамином считается солнце.

"Посетителей у зверинца стало больше. Погода тому способствует и связываем это еще и с тем, что из-за ограничений тюменцы стали меньше ездить за границу, а приезжают к нам, знакомятся с разными животными и птицами, получают позитивный заряд эмоций", - подытожила хозяйка страусиной фермы.

Добавим, что вход на ферму регламентируется в связи с действующим в Тюменской области режимом повышенной готовности из-за коронавирусной инфекции.

Анжела Лебедева