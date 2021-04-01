В Тюмени команды из семи регионов примут участие в соревнованиях юных спасателей

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Команды из шести соседних регионов съезжаются на областной детско-юношеский турнир по пожарно-спасательному спорту, который стартует в Тюмени 2 апреля.

"Всего будет семь команд, включая Тюменскую область. К нам едут сборные ХМАО-Югры, ЯНАО, Свердловской, Челябинской, Омской, Курганской областей. Самая многочисленная – ХМАО - в ней заявлено 26 человек. В состав команд входят как юноши, так и девушки. Они будут состязаться в младших, средних, старших группах", – рассказала сотрудник пресс-службы ГУ МЧС России по Тюменской области Наталья Семина.

Среди этапов, которые предстоит пройти участникам, – подъем по штурмовой лестнице, преодоление стометровой полосы с препятствиями.

Соревнования развернутся на территории манежа тюменского учебного центра ФПС МЧС России. Турнир продлится один день. Награждение также пройдет 2 апреля. Победителей ждут медали, грамоты, кубки общекомандного зачета.

"Этот вид спорта является прикладным. Для огнеборцев проводятся не только в России, но и на международном уровне. Молодежи состязания помогают в выборе профессии и трудоустройстве. Да и в целом это поддержание здорового образа жизни. Такие испытания должен пройти каждый сотрудник МЧС, они сдают нормативы по данным видам – это обязательные требования", – добавила Наталья Семина.

Инна Пахомова