Из Тюменской области 1,5 тысячи срочников пополнят войска в весенний призыв

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Около 1 тыс. 500 юношей призовут на срочную службу в Тюменской области в весенний призыв 2021 года по данным областного военного комиссариата. Двое отправятся на альтернативную гражданскую службу.

Призывная кампания стартовала 1 апреля и продлится до 15 июля. Она проходит с соблюдением санитарных норм. Все призывные пункты обеспечены бесконтактными термометрами, рециркуляторами воздуха, средствами индивидуальной защиты. Помещения регулярно дезинфицируют и проветривают, обеспечена социальная дистанция между призывниками.

Всех сотрудников комиссий и новобранцев протестируют на коронавирусную инфекцию. Для этого будут использовать высокоточные тест-полоски, каждое исследование займет около 15 минут. По традиции призывников перед отправкой обеспечат формой, банковскими и персональными электронными картами и несессерами со средствами индивидуальной защиты и личной гигиены.

Отметим, что всего весной 2021 года планируется призвать на службу более 130 тыс. молодых россиян.

Евгения Шевцова