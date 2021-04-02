В Тюмени пройдет оздоровительный поход по экопарку "Затюменский"

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Ко Всероссийской акции "10 тысяч шагов к жизни", которая пройдет 4 апреля, могут присоединиться тюменцы. Всех желающих приглашают на оздоровительную прогулку по экопарку "Затюменский", сообщает региональный департамент здравоохранения.

Поход стартует в 9 часов и продлится до 11 часов. Тюменцы пройдут от лыжной базы ДЮСШ №2 (ул. Барнаульская, 17/2) по территории экопарка. Также участники маршрута здоровья могут бесплатно проверить уровень сахара в крови экспресс-методом, рассчитать индекс массы тела, измерить артериальное давление.

Акция "10 тысяч шагов к жизни" стартовала в России шесть лет назад и была основана на рекомендованном ВОЗ оптимуме дневной двигательной активности для взрослого населения. Она предусматривает открытие соответствующих пешеходных маршрутов и организацию регулярных оздоровительных походов по маршрутам с инструктором ЗОЖ и ГТО.

"Согласно классификации физической активности здоровых людей, менее пяти тысяч шагов, совершенных человеком в день, характеризуют его образ жизни как сидячий. От пяти тысяч до 7499 шагов в день — показатель не включает спорт и физические нагрузки и считается малоэффективным. 7500–9999 шагов в день — включает некоторые физические нагрузки или ходьбу и считается отчасти активным. 10 тысяч и более шагов в день характеризуют образ жизни человека как активный",– рассказали в департаменте здравоохранения.

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