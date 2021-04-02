13 команд приняли участие в старте 30 сезона КВН в Тюменской области

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

30-й сезон тюменского Клуба веселых и находчивых "Один юбилей - хорошо, а два - лучше!" открыли во Дворце творчества и спорта "Пионер" 1 апреля.

Перед зрителями и жюри выступили 13 команд из Тюмени, Тюменской области и Омска.

В составах команд выступили участники международных и всероссийских детских игр КВН.

Дебютировали студенты Тюменского колледжа производственных и социальных технологий, Тюменского колледжа экономики, управления и права и команды Государственного аграрного университета Северного Зауралья.