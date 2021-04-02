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13 команд приняли участие в старте 30 сезона КВН в Тюменской области

Общество, 11:29 02 апреля 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

30-й сезон тюменского Клуба веселых и находчивых "Один юбилей - хорошо, а два - лучше!" открыли во Дворце творчества и спорта "Пионер" 1 апреля.

Перед зрителями и жюри выступили 13 команд из Тюмени, Тюменской области и Омска.

В составах команд выступили участники международных и всероссийских детских игр КВН.

Дебютировали студенты Тюменского колледжа производственных и социальных технологий, Тюменского колледжа экономики, управления и права и команды Государственного аграрного университета Северного Зауралья.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

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